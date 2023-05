Undici nuovi arbitri presto in campo

La sezione arbitri Aia di Firenze rinforza l’organico dei direttori di gara con 11 nuovi associati. Si è concluso l’ultimo corso arbitri con tutti gli iscritti che hanno superato l’esame. Ecco i nuovi arbitri fiorentini che presto vedremo dirigere partite di campionati e tornei di calcio giovanile provinciale: Filippo Bellini, Francesco Del Prete, Antonio Fanelli, Filippo Gherardini, Pietro Fondelli, Yuri Labardi, Lorenzo Giuseppe Lauria, Aleandro Orlando, Niccolò Esposito, Gabriele Cancedda, Giulio Spitale. Si va dal più giovane Lorenzo Lauria di 14 anni, ai più anziani Labardi e Orlando che hanno 30 anni. Nelle prime gare i giovani arbitri saranno seguiti da un tutor, osservatore arbitrale, che darà consigli per far imparare questo mestiere difficile, ma ricco di valori e soddisfazioni.

Il corso è stato tenuto da Simone Galipò arbitro di Can C, con la collaborazione di Tommaso Cardini della Can D. Sono già aperte le iscrizioni al prossimo corso arbitri, che avrà inizio a settembre, per rinforzare l’organico dopo le numerose defezioni dovute al Covid.

Nella foto i neo promossi arbitri insieme allo staff sezionale Aia Firenze con il presidente Fabrizio Matteini e il responsabile degli osservatori arbitrali Simone Gramigni.

F. Que.