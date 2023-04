Under 18 ko, addio sogno Viareggio

FIORENTINA

1

SASSUOLO

3

FIORENTINA: Tognetti; Maggini (77’ Sadotti), Saltalamacchia (64’ Italiano), Elia; Spaggiari, Ievoli, Mignani (77’ Diarra), Fortini (84’ Da Silva), Scuderi (84’ Pitti); Padilla (64’ Ofoma), Caprini (77’ Deli). All. Papalato.

SASSUOLO: Theiner; Cinquegrano, Di Bitonto (60’ Henriksen), Corradini, Piantedosi; Parlato, Foresta (78’ Petrosino), Lolli (68’ Rigo), Loporcaro (78’ Sandro); Mata (78’ Knezovic), Ajayi (68’ Ackah). All. Pedone.

Arbitro: Zmau di Prato.

Marcatori: 7’ Di Bitonto (S), 65’ Ajayi (S), 75’ Mata (S), 82’ rig. Ofoma (F).

Continua la maledizione del Viareggio per la Fiorentina: come nella scorsa edizione, l’Under 18 viola è stata costretta ad abbandonare anzitempo la competizione per mano del Sassuolo. Tante, in ogni caso, le attenuanti per Tognetti e compagni: gli emiliani, campioni in carica, scendevano infatti in campo a Seravezza con addirittura dieci anni di differenza totale rispetto ai gigliati che pronti. Il gol della bandiera viola, (rigore procurato e trasformato da Ofoma) ha reso solo meno amara un’altra eliminazioneda una Coppa che il club non solleva dal 1992.

Andrea Giannattasio