Under 18 in ritmo Seravezza travolto

Tutto troppo facile per la Fiorentina Under-18, che nella seconda giornata della fase a gironi della Viareggio Cup ha schiantato 4-0 il Seravezza sul sintetico di Porcari. Una partita mai in discussione per la formazione di Papalato, che grazie a questo risultato - la seconda pioggia di reti dopo il 5-1 all’FA Euro New York di tre giorni fa - ha strappato con un turno di anticipo il pass per gli ottavi di finale della competizione, che si giocheranno in gara secca martedì. Domani alle 15, a Pietrasanta, l’ultimo match della fase a gruppi contro il Monterosi - che nell’altra gara ha battuto 3-0 gli americani - per decretare il primo posto del gironcino. Mattatore dell’incontro, come pochi giorni fa a Santa Croce sull’Arno, il classe 2005 Presta, autore di una doppietta tra primo e secondo tempo (le altre reti sono state di Harder e Sené) che gli ha permesso di salire a cinque gol nella classifica marcatori del Viareggio. In tribuna a seguire gli ultimi 20’ in partita del figlio Lorenzo anche Enrico Chiesa.

Andrea Giannattasio