Una nuova pagina di storia E adesso non svegliateci

Una pagina che resterà nella storia. Ieri sera in Svizzera la Fiorentina, con cuore e orgoglio, ha scritto un capitolo emozionante del lungo romanzo viola. Che la squadra fosse più forte del Basilea lo si era intuito anche all’andata, dove però erano mancati ossigeno e lucidità per confezionare un finale diverso. Ieri sera invece la squadra ha saputo correggersi, ritrovando il volto dei giorni migliori. La tenacia e la spietatezza di Nico, il calcio romantico di Castrovilli, soprattutto la voglia di non arrendersi alla sventura dopo l’errore sciagurato di Igor, mettendo alla corde un Basilea che è sembrato come frastornato dall’impeto viola. Un fuoco buono che vogliamo pensare abbia spinto Barak al colpo finale che ci spedisce dritti a Praga. Due finali in una sola stagione. Sembra quasi un sogno. Per adesso non svegliateci.