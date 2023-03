Una grande novità Vangi Ladies Cycling vivaio per le più grandi Progetto rosa ambizioso

E’ arrivato il momento, con l’ultima domenica del mese di marzo, dell’inizio dell’attività per esordienti e allievi, sia del settore maschile che femminile. Tra le novità della stagione, quella offerta dai fratelli Fabrizio e Fulvio Vangi, titolari dell’azienda di Calenzano e grandi tifosi anche della Fiorentina Calcio, che assieme al noto Team Manager Massimo Cheli, hanno allestito una compagine giovanile di donne. La Vangi Ladies Cycling Team è un progetto interessante nel movimento ciclistico femminile, e costituirà, almeno questo è l’auspicio, un buon vivaio per le squadre maggiori del settore rosa. "Il nostro Team – afferma il team manager Cheli - metterà a disposizione delle ragazze tutto quello che serve per fare attività nel migliore dei modi, anche alle ragazze meno fortunate a livello logistico. Un progetto ambizioso che inizia a pedalare con l’obiettivo di far esperienza e cercare la propria collocazione all’interno del movimento ciclistico Rosa, con la volontà di crescere ed essere non i vincitori, ma tra i protagonisti nelle gare che vedranno la Vangi Ladies Cycling Team ai nastri di partenza". LA SQUADRA: Sara Petracca, Sofia Delle Fontane, Melania Minichino, Katia Della Corte, oltre all’esordiente Roberta Cesaro, con Salvatore Marrocco, quale direttore sportivo.

Antonio Mannori