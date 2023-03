Una 190 km in omaggio a Martini Al via una ventina di formazioni

Nella Sala Macconi di Palazzo Vecchio presentata la terza edizione della gara professionisti "Per Sempre Alfredo" omaggio e ricordo al grande saggio del nostro ciclismo Alfredo Martini in programma domenica 19 marzo. Presenti l’assessore allo sport del comune di Firenze Cosimo Guccione, i rappresentanti dei comuni di Sesto e Calenzano, Damiano Sforzi e Laura Maggi, Dimitri Bessi del comitato organizzatore, la figlia Silvia e Matteo Miano per la famiglia Martini, il presidente del comitato regionale di ciclismo Saverio Metti, Federico Ignesti per l’Unione comuni del Mugello.

La partenza anche quest’anno dal Piazzale Michelangelo a mezzogiorno in direzione Pontassieve, quindi le strade del Mugello con le salite di Montecarelli e Cornocchio-Le Croci, mentre nel finale dopo un primo passaggio sulla salita della Collina tra Calenzano e Sesto e dalla zona di arrivo, sono previsti due giri di 23 chilometri transitando di fronte alla casa in via Giusti dove abitava Alfredo Martini, per tornare a percorrere la breve, ma arcigna salita di Collina e la vertiginosa discesa. In tutto saranno 190 chilometri con arrivo previsto in via G. Garibaldi tra le 16,20 e le 16,50. Al via una ventina di formazioni con almeno tre Team World Tour, oltre alle squadre Professional e Continental. Le prime due edizioni vinte nel 2021 da Matteo Moschetti e l’anno scorso da Marc Hirschi.

Antonio Mannori