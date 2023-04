Un pareggio che brucia più di altri

Cosimo

Zetti

Peccato per il record. Avremmo potuto riscrivere la storia viola ma, se andiamo ad analizzare il momento della squadra, lo potremmo considerare un pareggio fisiologico. Meglio con lo Spezia che a Poznan, meglio rinunciare al record, ma farsi poi trovare pronti per le sfide che contano davvero. Eppure la Fiorentina ci ha provato fino alla fine, con la forza dei nervi, rischiando a tratti, ma senza mai rinunciare a provarci. Sarebbe servito un pizzico di fortuna in più, quella zampatina sottoporta che in altre occasioni abbiamo trovato, ma che stavolta non è sbucata dal cilindro. Il palo di Brekalo, la traversa di Cabral (anche se poi giudicata in fuorigioco) e quella incredibile parata di Dragowski sul calcio di punizione di Biraghi avrebbero meritato miglior sorte. Che rabbia, in fin dei conti sarebbe bastato un rimpallo. Peccato, piuttosto, per il gol preso da Nzola, un’incertezza a metà fra Igor, che si è lasciato sfuggire l’attaccante, e Terracciano fermo a mezza strada fra la porta e la punta bianconera. Shomurodov ci ha graziati, ma a questa Fiorentina, a parte appunto la leggerezza difensiva di Igor, non si sentiamo proprio di imputare niente. Diciannove tiri viola contro 4 dello Spezia, 64% di possesso palla contro il 36 dei bianconeri sono numeri che fotografano bene la partita. E’ un pareggio che brucia, ma il bilancio resta più che positivo. Sta ora a Italiano mantenere alto il morale e la tensione dei ragazzi. Perchè già giovedì in Conference contro il Poznan non potremmo permetterci passi falsi.