Terza vittoria di fila per la Primavera: i viola, dopo i successi con Juventus e Atalanta si sono imposti per 2-1 anche sull’Udinese e si sono confermati in zona playoff, salendo a quota 32 punti. Una gara difficile dove però ad essere premiate sono state le scelte di Aquilani, che pur privo di Favasuli e Krastev (squalificati) ha scelto di premiare dal 1’ tre 2005 (Presta, Baroncelli e Spaggiari, fuori alla mezz’ora infortunato) e soprattutto Gentile, tornato in campo dopo il grave infortunio alla spalla durante il prestito alla Pro Vercelli. A decidere la sfida, le reti di Lucchesi al 20’ e di bomber Toci, che con uno tiro dalla distanza al 44’ ha reso vano il momentaneo pari ospite di Cocetta.

Andrea Giannattasio