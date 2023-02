Tutto funziona in avvio Poi brividi (disinnescati)

Aggressiva e pronta sulle ripartenze, almeno in avvio. Dovrebbe essere questa la versione europea della Fiorentina che, rassicurata dal successo dell’andata, si allunga e allarga a seconda delle opportunità, sfruttando le giocate semplici e di qualità degli esterni; accompagnati dalla mediana geometrica, dove Bianco studia da apprendista costruttore. Eppure al primo affondo Braga in gol, più per leggerezza della difesa viola che per merito degli avversari. La rete smonta le certezze viola che si avvitano su un centrocampo saltato dai lanci lunghi del Braga. Lo 0-2 crea imbarazzo e toglie lucidità nelle scelte che solo l’1-2 di Mandragora rimette a posto. Da quel momento la fiducia si riappropria dei viola che gestiscono, senza ulteriori patemi, ritmo e passaggio del turno.