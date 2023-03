Tutti i dubbi di Italiano Mini turn over a Cremona

La partita di domani a Cremona è quella che Vincenzo Italiano teme di più. Un po’ perché il terzo impegno della settimana è sempre il più insidioso fisicamente, un po’ perché la sfida dello ‘Zini’ dovrà essere preparata con il solo allenamento di oggi sul piano tattico. Il gruppo si riunirà nell’allenamento di stamani (previsto alle 11), al termine del quale la squadra pranzerà al centro sportivo. Nel pomeriggio (intorno alle 16.30) è prevista la partenza: treno charter fino a Piacenza e poi in pullman con direzione Cremona.

Vincenzo Italiano dovrà sciogliere diversi dubbi. Partendo dalla difesa, Milenkovic attende la sua chance per tornare titolare. Difficile scalzerà uno fra Quarta ed Igor (entrambi in crescita ed in ottima condizione), ma gli impegni ravvicinati e la voglia di recuperare il difensore serbo al 100% impongono al tecnico la consueta rotazione. Spera anche Venuti a destra, mentre a sinistra ci sarà Biraghi (squalificato in Europa).

A centrocampo nuovi dubbi. Amrabat dovrebbe essere al suo posto, così come la mezzala sinistra dovrebbe tornare a farla Mandragora, rimasto in panchina dal 1’ minuto contro il Sivasspor. Ballottaggio serrato tra Bonaventura e Barak per completare la mediana. Occhio anche alle sorprese: Duncan è fuori dal giro da diverso tempo e potrebbe ritrovare una maglia da titolare. Infine l’attacco. Al centro sembra scontato il ritorno di Cabral. Sugli esterni resta invece da capire se Gonzalez abbia bisogno o meno di un turno di riposo. In caso affermativo giocherebbe Ikoné al suo posto, altrimenti spazio all’argentino con Saponara che sembra favorito su Sottil e Kouame per completare il tridente.

Alessandro Latini