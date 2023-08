Tutte le gare del Settembre biancorosso

La Lastrigiana presenta i numerosi tornei di inizio stagione organizzati al campo della Guardiana a Lastra a Signa. Le manifestazioni rientrano nel programma del Settembre Biancorosso, con eventi di calcio giovanile e dilettanti utili per avere prime indicazioni sul valore delle squadre.

Il Settembre Biancorosso propone per il calcio giovani tornei a 4 squadre con la formula di semifinali e finali in due serate. Per le prime squadre dilettanti subito in campo venerdì 25 agosto per il Memorial Cappellini, triangolare con Signa, Lastrigiana e Cerbaia. Questi i tornei di calcio giovanile che si disputeranno sul sintetico della Guardiana. Categoria Juniores: Lastrigiana, Sestese, Scandicci, Pontedera. Settembre Biancorosso Under 17: Lastrigiana, Sestese, Scandicci, San Donato Tavarnelle. Torneo Under 16: Lastrigiana, Sestese, Sporting Arno, San Donato Tavarnelle. Settembre Biancorosso Under 15: Lastrigiana, Sestese, Sporting Arno, Seravezza.

F.Que.