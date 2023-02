Troppe tre sconfitte consecutive Via Innocenti, la Fortis a Filipponi

Sono costate care le tre sconfitte consecutive per l’allenatore della Fortis Juventus 1909, Matteo Innocenti. La società di Eccellenza del presidente Borselli, lo ha sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra assieme al suo vice Daniele Pierguidi. Quella che domenica sera dopo la pesante sconfitta casalinga con il Pontassieve era più di una sensazione ieri, con l’altra battuta d’arresto sul campo della Nuova Foiano, si è trasformata in realtà. La Fortis ha deciso di fare a meno dell’attuale staff tecnico, affidando l’incarico al nuovo mister Juri Filipponi, che da ieri ha diretto il suo primo allenamento. La notizia è stata confermata dalla stessa società attraverso un breve comunicato, ringraziando Innocenti e Guidi per la serietà e la professionalità dimostrata, dando il bentornato in biancoverde al tecnico Filipponi.

G. Pul.