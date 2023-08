Trofeo Nevio Maionchi Un appuntamento per Juniores e Allievi Il "Trofeo Nevio Maionchi", in programma domenica prossima a Chiesanuova Uzzanese, celebra il suo trentesimo anniversario con 280 iscritti divisi tra Allievi e Juniores. La gara prevede un percorso di 76 km per gli Allievi e 110 km per i Juniores. Una giornata di gare da non perdere.