Trofeo Nave verso la 43esima edizione

Firenze, 22 gennaio 2024 – La Polisportiva Us Nave ha già messo a punto i dettagli in vista del 43° Trofeo Nave, portando avanti con determinazione la preparazione per l'evento che si terrà il 28 gennaio.

Circa 200 soci sono coinvolti attivamente nell'organizzazione, dedicandosi con impegno per assicurare il successo della prossima edizione. L'enorme sforzo organizzativo è volto a garantire assistenza e sicurezza lungo i tre percorsi previsti per la competizione. La competizione classica, alla sua 43° edizione, propone una sfida di 16 km con un dislivello di 440 m. La "Scalata al Convento," alla sesta edizione, si estende per 25 km con un dislivello di 735 m, offrendo agli appassionati della lunga distanza uno scenario panoramico di Firenze attraverso il Convento dell'Incontro. Infine, la Eco camminata lungo le rive dell'Arno presenta un percorso completamente rinnovato. Il presidente della Polisportiva, Paolo Pistolesi, ha dichiarato che saranno coinvolti circa settanta volontari lungo il percorso e una trentina nella zona di partenza/arrivo per garantire una logistica impeccabile. Oltre ai due punti di ristoro lungo il tracciato, i partecipanti potranno godere del rinomato "ristoro Nave" all'arrivo, che offre una varietà di dolci e salati preparati direttamente dai soci, tè caldo, bevande e addirittura 500 panini con 20 kg di porchetta, preparati sul posto dalla "Bottega di Lino e Paola."

I servizi di assistenza lungo il percorso saranno forniti dalla Misericordia di Badia a Ripoli e dall'Associazione Nazionale Carabinieri, assicurando la sicurezza durante gli attraversamenti dei punti critici. La gara ha ricevuto il patrocinio del Comune di Firenze e di Bagno a Ripoli, con la conferma della presenza dell'Assessore allo Sport Cosimo Guccione, dei rappresentanti del Quartiere 3 e di altre Autorità. La formula della gara manterrà la struttura dello scorso anno, con l'aggiunta di numerose novità finalizzate a massimizzare l'attrattiva e i servizi per i partecipanti, il tutto mantenendo i costi di iscrizione contenuti. Ciò è possibile grazie al sostegno dei due main sponsor: lo Sport Clinic Center (Clinica riabilitativa per lo sport) e al nuovo sponsor Autosas Ford. Organizzare un evento di tale portata, con almeno 600 podisti partecipanti, non è privo di sfide, soprattutto considerando la necessità di garantire la massima sicurezza. Prima della gara, un gruppo di 5 persone si occupa delle segnalazioni sul tracciato, mentre il giorno successivo all'evento è dedicato alla pulizia delle aree boschive, nel rispetto massimo dell'ecologia della zona. Sul percorso saranno disponibili circa 300 litri di acqua e 60-80 litri di tè caldo, con fornelli per i ristori intermedi. All'arrivo, i partecipanti saranno accolti con porchetta e birra a volontà. Il servizio fotografico sarà garantito dalla ETS Regalami un sorriso.