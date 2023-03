Tripetetolo in Francia per il classico ’Criterium’

Positiva trasferta nel Principato di Monaco nel rispetto della tradizione, per il Team Tripetetolo di Lastra Signa che ha preso parte al classico "Criterium" per dilettanti. Guidata dai tecnici Masiani, Dinucci e Marchesini, la squadra fiorentina dopo il circuito al sabato a Montelupo Fiorentino con sesto posto per il fiorentino Manuel Allori, ha affrontato la trasferta di Monaco per disputare la veloce kermesse alla quale era presente anche un altro team toscano, quello del Gragnano, che tra l’altro ha ottenuto il terzo posto con Lorenzo Cataldo. La formazione della Tripetetolo invece ha conseguito il quinto posto con Manuel Allori velocista della compagine lastrigiana.

La squadra è stata spigliata e brillante durante la corsa francese cercando di dar vita a qualche tentativo di fuga. Nel finale di gara ritmo sempre più sostenuto con gli atleti di casa protagonisti tanto da cogliere il primo e secondo posto davanti al toscano Cataldo, mentre il fiorentino Allori si è piazzato in quinta posizione. Una buona prova per la Tripetetolo come confermato dallo staff tecnico presente a Monaco.

Antonio Mannori