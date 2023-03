Tripetetolo in fiducia Obiettivo Montelupo

Dopo il debutto nella Firenze-Empoli la Pol. Tripetetolo di Lastra a Signa tornerà a gareggiare in Toscana il 18 marzo a Montelupo Fiorentino. Sono 13 quest’anno gli atleti élite e under 23 della squadra fiorentina con tre riconfermati e dieci nuovi arrivi tra i quali ben otto debuttanti in categoria. La società di Lastra a Signa presieduta da Valter Biancolini ha inoltre avuto la conferma di tutti gli sponsor dalla Car Center del vice presidente Matteo Nunziata, al Gruppo E, Pitti Shoes, Carrelli Fabbri, Cotto Ref e tutti gli altri. Nel programma 2023 figura l’organizzazione di due gare, il 29 aprile dalla Rocca di Montemassi (Roccastrada) al Castello di Albola nei pressi di Radda in Chianti, e il Trofeo Comune a Lastra a Signa previsto il 26 agosto. Il coordinatore tecnico Daniele Masiani, la general manager Sonia Ceccarelli e lo stesso presidente sono fiduciosi in una stagione da protagonisti, con il sostegno della Casa del Popolo di via Livornese che da 45 anni ospita la sezione ciclismo della Tripetetolo.

Antonio Mannori