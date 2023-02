Nel Premio Azienda Agricola degli Dei il vero protagonista è Desiderio d’Esi che domina la corsa in 1.13.6 sui 2020 metri del Visarno. L’ippodromo fiorentino metteva al centro del convegno di trotto (montepremi euro 13.200), riservato ai 4 anni vincitori di almeno euro 20.000, una qualitativa prova di preparazione all’82° Gran Premio Firenze in programma domenica 19 febbraio.

Il monumentale Desiderio d’Esi, driver il rientrante Andrea Farolfi, con decisione in 28.7 andava al comando aumentando la velocità nel finale, mentre Diluca Mo procedeva per linee esterne. Desiderio d’Esi, aitante figlio di Robert Bi e Tessa d’Esi, portacolori di Graziano Biasia, si imponeva per la decima volta in un eloquente 1.13.6 sui 2020 metri precedendo Diamond Francis 1.14.2 con Greppi, Dali Prav 1.14.2 e Duck Jet 1.14.3 con Carmine Piscuoglio. Soltanto quinto in 1.14.4 dopo percorso esterno lo stimato Diluca Mo, condotto da Enrico Bellei. Presso il totalizzatore Desiderio d’Esi registra una quota di euro 2,70 per questa bella performance.