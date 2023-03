Tre fronti aperti Futuro in 9 gare Un mese da urlo

Vincenzo Italiano in questi giorni sta curando i minimi dettagli. Sa bene che gli allenamenti della sosta saranno gli ultimi prima di un ciclo di partite senza precedenti. Tante gare e pure con una posta in gioco pesante. Testa e gambe da allenare al meglio per giocarsi il tutto per tutto in un mese di aprile che per la storia recente della Fiorentina può diventare realmente significativo. Il tecnico ha voluto un’amichevole per tenere alto il ritmo dei suoi. Appuntamento a domattina, quando al ‘Franchi’ arriverà il Seravezza Pozzi Calcio (Maratona aperta dalle 10 per i tifosi). Una sorta di rodaggio contro un club di Serie D, in vista delle 9 partite in 30 giorni che aspettano la Fiorentina.

Campionato, Coppa Italia e Conference League. Ad aprile c’è tutto. D’altra parte l’obiettivo era proprio quello di essere in corsa sui tre fronti. La stagione riprenderà da San Siro, con l’Inter che attende la squadra di Italiano il primo aprile alle 18. Quattro giorni dopo (5 aprile ore 21) ed ecco la Fiorentina di scena a Cremona per l’andata della Semifinale di Coppa Italia. Partita da non fallire. Altri tre giorni e saremo alla vigilia di Pasqua, quando al Franchi arriverà lo Spezia (8 aprile alle 14,30). Qualche ora in famiglia e via verso la Polonia. Il Lech Poznan aspetta i viola giovedì 13 aprile alle 21. Classico ritorno a notte fonda, poi testa all’Atalanta che arriverà al Franchi lunedì 17 alle 20.45. Il tempo di una seduta di scarico e sarà già vigilia di Conference, con il Lech Poznan per il ritorno il 20 aprile alle 18.45 a Firenze.

Tre giorni dopo ecco la Fiorentina di scena a Monza (domenica 23 alle ore 15). Poi ri-ecco la Cremonese, in arrivo a Firenze il 27 (ore 21) per il ritorno della Semifinale di Coppa Italia. Infine i viola chiuderanno il mese (30 aprile alle 18) al Franchi contro la Sampdoria. Ma gli impegni non saranno certo finiti. Il 3 maggio (data indicativa) è previsto il turno infrasettimanale a Salerno ed il weekend del 7 la Fiorentina farà visita al Napoli. Dall’Inter agli azzurri di Spalletti, 11 partite in 37 giorni. L’obiettivo? Prolungare questa serie fino a fine maggio. È possibile. E sarebbe incredibile.

Alessandro Latini