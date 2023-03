Trasferta col Riccione Lo Scandicci ci riprova Partita delicatissima

Dopo la ritrovata vittoria casalinga nel turno precedente, oggi, alle 14,30, per 31ª giornata del campionato di serie D, lo Scandicci del presidente Rorandelli si reca sul campo dell’United Riccione alla ricerca di un altro risultato utile ai fini della salvezza. Con l’entusiasmo ritrovato, la squadra di Mirko Taccola dovrà continuare ad insistere per accorciare possibilmente il distacco dei 9 punti della forbice per sperare di arrivare a lottare per la salvezza tramite i play out. È una possibilità in quanto dopo la sfida con il Riccione, ci sarà quella decisiva in casa contro la concorrente diretta Bagnolese. Con l’Aglianese i Blues hanno dimostrato di avere ritrovato carattere per saper affrontare le battaglie che da qui alla fine saranno ancora diverse.

Lo United Riccione che recupera Bellini e Benedetti, è una squadra in salute che fra le proprie mura concede poco alle avversarie. È concentrata a conquistare la sesta vittoria di fila in casa per tenersi stretto un posto in zona play off. Quindi, il compito per i Blues non si presenta facile, anche in considerazione che mancheranno Ficini, Vitali Borgarello e Tacconi; tre assenze non di poco conto. Inoltre, ci sarà da valutare le condizioni fisiche di Dainelli che non sono al massimo, con Bartolozzi, Francalanci e Gianassi pronti alla chiamata. All’andata al "Turri" fu un pareggio emozionante, caratterizzato da quattro gol (2-2) per merito di Gozzerini, Ferrara, Benedetti e Francalanci. Infine, arbitra Marangone di Udine.

G. Pul.