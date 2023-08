Toscana regina della... sperimentazione Via ai corsi Allenatori con Licenza D e Uefa C

Ancora una volta la Toscana si conferma regione pilota per la sperimentazione di novità che rispondano alle esigenze delle proprie società di calcio dilettantistico. Un’apposita commissione, presieduta da Paolo Bosi e composta dal vice presidente Giuliano Ragonesi, da Paolo Mangini (Lega Nazionale Dilettanti), Vito Tisci (Settore Giovanile e Scolastico), Francesco Perondi (Aiac Preparatori Atletici), Gianluca Zambrotta e Paolo Piani in qualità di segretario, ha rivisitato i criteri e i punteggi di ammissione ai Corsi Allenatori Licenza D e Uefa C. La finalità è quella di offrire maggiori opportunità anche a quei tecnici non qualificati che, mancanti di punteggio, erano rimasti più volte esclusi dalle graduatorie.

Proprio per venire incontro alla richiesta di formazione e qualificazione degli operatori del settore, sarà avviata in questa stagione una sperimentazione nella nostra regione: è già pubblico un bando per la Licenza Uefa C aperto fino al 4 settembre 2023 per 400 aspiranti allenatori che non sono in possesso di alcuna qualifica. A seguito della presentazione delle domande verrà stilata una graduatoria che varrà per l’intera stagione in cui verranno convocati i candidati. In caso di un numero eccedente di aspiranti corsisti, saranno organizzati ulteriori corsi nella stagione 20242025 per soddisfare tutte le richieste.

