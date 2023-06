Toscana, domenica importante con l'assegnazione dei titoli, esordienti a Gracciano e allievi a Quarrata

Domenica importante la prossima con l’assegnazione dei titoli toscani in linea 2023 per esordienti e allievi. A Gracciano di Montepulciano gli esordienti al mattino con partenza del 1° anno alle ore 9 (km 42,4), mentre alle 11 ci sarà il via alla prova del 2° anno con un percorso di km 52. Nel pomeriggio (ore 15,30) a Quarrata nel pistoiese, il campionato regionale allievi sulla distanza di 83 chilometri e mezzo. Dopo un primo breve tratto in linea sarà ripetuto per 6 volte un circuito di 12 km. Campione uscente il fiorentino Manuele Migheli.