Toscana, che peccato Lombardia campione

La Rappresentativa Toscana Giovanissimi viene superata 3-2 dalla Lombardia nella finalissima del Torneo delle Regioni in svolgimento in Piemonte. Una partita sfortunata per i toscani come dimostrano i due pali colpiti al 24’ del secondo tempo, sul punteggio di 2-2, nella stessa azione e un salvataggio sulla linea. La Lombardia vince in rimonta per 3-2, bissando così il successo dell’ultima edizione. E’ stata una gara entusiasmante, ben giocata e di alta caratura tecnica, di fronte a una buona cornice di pubblico. L’inizio è favorevole alla formazione lombarda, poi in disimpegno ci hanno pensato Barry e Marzano a portare sul doppio vantaggio la Rappresentativa Toscana allenata da Teglia. Reazione della Lombardia e 2-2 alla fine del primo tempo.

Nella ripresa è emersa la superiorità territoriale della Lombardia, poi la Toscana va più volte vicina al gol senza concretizzare. Nella parte finale dell’incontro disimpegno sbagliato della Toscana e la Lombardia segna la terza e decisiva rete del successo andando vicina alla quarta segnatura in contropiede con la Toscana tutta sbilanciata in avanti. Grande squadra la Lombardia che si laurea campione d’Italia, ottima la prestazione della Toscana. Le formazioni.

TOSCANA: Lombardi, Turtur, Falchi, Gherghina, Fiacchini, Douanla, Mei, Morosi, Marzano, Di Luca, Barry. A disp. Sampieri, Bonfanti, Loi, Lottini, Lovo, Materassi, Minocci, Piccioli, Ribechini. All. Teglia.

LOMBARDIA: Azzolari, Holovko, Villa, Garatti, Tedone, Manzinali, Pino, Fardin, Tabini, Braga, La Viola. A disp. Pessagno, Clementi, Correnti, Guidi, Luly, Neccia, Niola, Scalvini, Valli. All. Peccati.

Reti: 22’ Barry, 27’ Marzano, 28’ Fardin, 36’ e 61’ Braga.

Da ricordare che la Rappresentativa Femminile è stata sconfitta 3-0 a tavolino ed eliminata, dopo la vittoria nei quarti di finale per 2-1 sul Veneto, per aver schierato una giocatrice squalificata. Dunque un verdetto che non arriva dal campo, ma che di fatto costringe la squadra femminile a una fermata del tutto sorprendente.

F. Que.