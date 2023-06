Torneo "Stregati dal pallone" Affermazione della Laurenziana

Affermazione di prestigio per la Laurenziana che si è imposta nel torneo di calcio giovanile ‘Stregati dal Pallone’. Manifestazione organizzata dal San Giusto Le Bagnese per la categoria Pulcini anno 2012 calcio a 7. La Laurenziana ha sconfitto in finale il Belmonte per 4-1. La formazione vincitrice, allenata da Gabriele Landi, è scesa in campo con Ettore Barbani, Massimo Camprincoli, Massimo Martelli, Biagio Belloni, Alessandro Bruno, Nicolas Bassi, Amir Myrto, Gabriel Lastrucci e Gabriele Lorenzoni.