Torneo delle Regioni, si parte E fra i toscani c’è una ragazza

Quattro rappresentative di calcio a 5 Figc, quella Under 25 femminile, l’Under 19, l’Under 17 ed Under 15 maschili sono da oggi impegnate in Veneto nel Torneo delle Regioni. Femminile ed Under 19 maschile sono state inserite in gironi composti da 4 squadre (Toscana, Trento, Calabria e Molise), le due rappresentative più giovani saranno chiamate ad affrontare un triangolare con Calabria e Molise come avversarie. Gare da oggi a venerdì 7 aprile.

Tra i 48 atleti che rappresenteranno la Toscana in Veneto, c’è una storia che merita di essere raccontata, quella di Sophie Poletta che difenderà i nostri colori nella Rappresentativa Under 15 composta da soli maschi. Il regolamento prevede la possibilità, fino alla categoria Under 15, di disputare le gare con squadre miste. Sophie corona così il suo sogno, quello di giocare in maglia Toscana al Torneo delle Regioni. Un messaggio di fiducia e speranza per tutte le ragazze che praticano questo sport: niente è precluso se si crede fortemente nei propri mezzi e nelle proprie capacità.

F. Que.