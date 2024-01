Trofeo Us Nave, le foto della corsa

Firenze, 28 gennaio 2024 – Ben quattro eventi podistici all'interno del Trofeo Us Nave perfettamente allestito con tenacia e determinazione, sono stati infatti circa 200 i soci sono coinvolti attivamente nell'organizzazione, dedicandosi con impegno per assicurarne il successo. L'enorme sforzo organizzativo è stato volto a garantire assistenza e sicurezza lungo i tre percorsi previsti per la competizione. La competizione classica, alla sua 43° edizione, proponeva una sfida di 16 km con un dislivello di 440 m.

La "Scalata al Convento," alla sesta edizione, si estendeva per 25 km con un dislivello di 735 m, offrendo agli appassionati della lunga distanza uno scenario panoramico di Firenze attraverso il Convento dell'Incontro. Infine, la Eco camminata lungo le rive dell'Arno presenta un percorso completamente rinnovato.

Sono stati circa settanta i volontari impegnati lungo il percorso e una trentina nella zona di partenza/arrivo per garantire una logistica impeccabile. Oltre ai due punti di ristoro lungo il tracciato, i partecipanti hanno potuto godere del rinomato "ristoro Nave" all'arrivo, che offriva una varietà di dolci e salati preparati direttamente dai soci, tè caldo, bevande e addirittura 500 panini con 20 kg di porchetta, preparati sul posto dalla "Bottega di Lino e Paola." I servizi di assistenza lungo il percorso sono stati forniti dalla Misericordia di Badia a Ripoli e dall'Associazione Nazionale Carabinieri, assicurando la sicurezza durante gli attraversamenti dei punti critici. Si è rilevata la presenza degli allievi Carabinieri della Scuola Brigadieri e Marescialli di Firenze che si sono dati battaglia sugli aspri percorsi di gara.

Organizzazione impeccabile che ha permesso ad un evento di tale portata, con quasi 800 podisti tra competitivi e non all'arrivo di correre nella massima sicurezza. Infatti prima della gara, un gruppo di 5 persone si occupato delle segnalazioni sul tracciato, ed altrettanto è stato fatto nell'immediatezza del transito dell'ultimo concorrente per la pulizia delle aree boschive, nel rispetto massimo dell'ecologia della zona. Servizio fotografico assicurato in esclusiva dalla ETS Regalami un sorriso.