Testa-coda per la Savino Del Bene Stasera l’anticipo contro Macerata

Seconda in classifica e reduce dal ventesimo successo stagionale, la Savino Del Bene Volley si prepara ad affrontare una nuova sfida di campionato. Dopo il successo per 3-1 ottenuto nel posticipo del lunedì, le ragazze di coach Barbolini torneranno in campo oggi a partire dalle 18 quando, tra le mura di Palazzo Wanny, ospiteranno la visita della CBF Balducci Helvia Recina Macerata. Sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A1, con la Savino Del Bene che si troverà di fronte ad un testa-coda di classifica: Macerata infatti ad oggi è la squadra fanalino di coda della classifica. Sarà il secondo confronto ufficiale tra la CBF Balducci Helvia Recina Macerata e la Savino Del Bene. L’unico precedente risale alla gara d’andata, disputata lo scorso 13 novembre a Macerata e vinto 3-0 dalla squadra di Massimo Babrolini che presenta così la partita di questo pomeriggio:

"Macerata – ha detto l’allenatore di Scandicci – è un avversario come Pinerolo. Ha 7 punti in classifica, ma sta lottando in tutte le partite, quindi è una squadra con la quale dobbiamo prestare molta attenzione. Ci avviciniamo a questa sfida con l’obbligo di lavorare bene. Dovremo fare le nostre “cose normali”, ma dovremo farle in maniera eccezionale".