Terzic possibile sorpresa Più Saponara di Ikoné

di Andrea Giannattasio

Se c’è un torneo che più di ogni altro, in questa stagione per larghi tratti malandata, ha saputo esaltare i valori di una Fiorentina che fino ad oggi si è espressa con il freno a mano tirato è stata la Conference League, dove a livello di gol segnati i viola viaggiano a una media di due reti a partita.

Numeri da fantascienza se confrontati con quelli del campionato (il modesto valore di alcune avversarie affrontate, ovviamente, inflaziona molto il rendimento in termini di reti messe a segno) eppure è chiaro che in campo europeo - un po’ come nelle partite da dentro o fuori in Coppa Italia - Biraghi e compagni hanno fin qui saputo dare il meglio di se stessi.

Vincenzo Italiano spera che il copione venga recitato puntuale anche questa sera a Braga, dove i viola si troveranno al cospetto una squadra che ha perso una sola delle ultime quindici gare e che per giunta è stata l’unica formazione in grado di battere due volte la capolista Benfica.

La buona notizia è che, per la seconda volta di fila, il gruppo a sua disposizione è pressoché al completo. A Firenze sono rimasti solo Sottil, che forse contro l’Empoli tornerà nell’elenco dei convocati, e Brekalo, trattenuto a Firenze a causa di un leggero risentimento muscolare.

Rispetto però all’undici che domenica ha affrontato la Juventus sono probabili alcuni cambi in quello che sarà l’undici di partenza, visto che l’appuntamento di Braga sarà il secondo di un ciclo di gare che impegnerà la Fiorentina sul campo a un ritmo di un match ogni tre giorni.

La novità più interessante dovrebbe in realtà riguarda la difesa, dove alla luce della prova a dir poco anonima di Dodo a Torino, il tecnico sembra pronto a lanciare Terzic dal 1’ nel ruolo di terzino destro.

Assieme a lui, spazio a Milenkovic e a Igor così come a Biraghi sulla sinistra. Una modifica anche a centrocampo, dove Barak è tornato a disposizione ma dovrebbe partire dalla panchina: insieme agli intoccabili Bonaventura e Amrabat dovrebbe toccare a Mandragora mentre in attacco l’unico certo di una maglia sembra essere Gonzalez.

Dalla parte opposta il ballottaggio tra Ikonè, Saponara e Kouame dovrebbe essere risolto in favore dell’italiano, con Jovic che invece pare avere le chance maggiori di ricoprire il ruolo di prima punta.