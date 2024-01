Terza categoria. Lanterna e Sales consolidano il primato

Diciassettesima giornata nel campionato di Terza Categoria.

Nel Girone A la capolista La Lanterna mantiene cinque punti di vantaggio vincendo per 2-0 sul campo dell’Atletico Valdipesa. Il Bibe 1964, che in casa ha battuto per 5-0 lo Sporting Lazzeretto, si conferma al secondo posto. In terza posizione sempre la coppia formata da Capraia e Sestoese, entrambe vittoriose in casa per 2-0: i primi contro il Marcialla City; i secondi contro il Quinto.

Nel Girone B la Sales vince per 4-0 sul campo dell’Atletico Impruneta e mantiene il primo posto con un punto di vantaggio sul Cavallina, che in casa ha superato per 1-0 lo Scarperia nel derby mugellano. Terzo posto per la Sandro Vignini Vicchio (successo casalingo per 2-1 contro le Sieci) e quarto per il Carbonile, che ha battuto per 4-1 il Vaglia e lo ha scavalcato in classifica. Vittorie in casa per Londa (6-1 con l’Atletico Figline) e San Salvi Sancat (2-0 con il Tosi).