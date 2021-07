Firenze, 11 luglio 2021 - "Grazie comunque Matteo, continuerai a farci sognare": è il messaggio che la Toscana, attraverso il presidente della Regione Eugenio Giani su Facebook, manda a Matteo Berrettini che ha perso in finale di Wimbledon contro Djokovic. Una partita entusiasmante in cui Berrettini ha venduto carissima la pelle contro un supercampione come Djokovic.

La Toscana ha seguito con grande interesse il confronto, visto che Berrettini è un super tifoso della Fiorentina grazie al nonno, che ha vissuto a lungo e ha lavorato a Firenze. E che portava il nipotino allo stadio. Per questo non sono mancati gli incoraggiamenti della stessa Fiorentina in questi giorni di Wimbledon.

"Sono contento della mia finale e spero che non sarà l'ultima", dice Berrettini parlando al termine dell'incontro. Non è finita qui insomma, anzi è un inizio. E i tifosi fiorentini di Berrettini sono pronti a vivere con lui queste nuove grandi avventure.