Tennis, il “Città di Firenze” a Sanchez Quilez e Kuhl

Firenze, 10 aprile 2023 – Davanti al pubblico delle grandi occasioni sono la tedesca Kuhl e lo spagnolo Sanchez Quilez a conquistare il 46° Torneo Internazionale Under 18 "Città di Firenze". I match conclusivi disputati nella splendida cornice del Circolo del Tennis Firenze 1898 e illuminati dal sole hanno visto prevalere la tedesca Carolina Kuhl, numero due del seeding e capace nel 2022 di raggiungere i quarti agli Australian Open Junior, sulla numero 7 Ekaterina Perelygina per 76 62 mentre l’azzurro Filippo Romano non è riuscito a fermare la corsa dello spagnolo Alejo Sanchez Quilez che ha sconfitto l’azzurro 64 75.

La premiazione del torneo femminile

Sul centrale delle “Cascine” il giorno di Pasquetta le prime a scendere in campo sono state la Perelygina (7) che in semifinale aveva sconfitto Vittoria Paganetti e la Kuhl (2) brava a conquistare la finale dopo una battaglia sportiva contro la toscana Viola Turini. La partita è subito equilibrata e solo sul 6-5 la tedesca ha tre palle set annullate con tre diritti dalla Perelygina. Si va al tie break e scatta subito avanti la tedesca che mantiene il vantaggio e chiude il set per 7 punti a 4. Nel secondo set scende l’intensità del ritmo anche per la fatica delle partite precedenti e la Kuhl è brava a sbagliare meno rispetto all’avversaria riuscendo a scappare nel punteggio e a vincere il secondo set 62 e il 3° Trofeo “Rhoda De Bellegarde di Saint Lèry”. Il riconoscimento è stato istituito nel 2019 poiché Rhoda De Bellegarde è stata giocatrice del Circolo del Tennis Firenze e prima campionessa italiana per due anni consecutivi. Il suo impegno maggiore è stato quello sociale, che l’ha vista volontaria, come crocerossina, in prima linea durante il primo conflitto mondiale. Successivamente, destinata all’ospedale di Stigliano dove contrasse la terribile influenza “spagnola”, muore giovanissima a soli 28 anni. Per il suo impegno durante la Grande Guerra viene insignita della medaglia d’Argento al Valor Militare.

“E’ stato un bel torneo con tante partite equilibrate e con un ottimo livello – dice il presidente del Ct Firenze Carlo Pennisi – un’edizione davvero fortunata per la partecipazione di oltre 25 nazioni, il tempo che è stato perfetto e voglio ringraziare il pubblico fiorentino che è sempre presente sulle tribune del nostro circolo per applaudire i futuri campioni del tennis mondiale”

“Firenze dimostra di essere una città del tennis e questa manifestazione giovanile ne è la conferma – spiega Guido Turi, consigliere nazionale FITP – basta osservare il pubblico presente e il livello del tennis che abbiamo visto”.

“La Toscana può essere considerata la regione del tennis giovanile perché dopo Firenze avremo Prato e Santa Croce oltre Livorno – dice Luigi Brunetti, presidente FITP Toscana – un bel segnale che conferma qualità e spettacolo”.

“Grazie al Ct Firenze e tutti coloro che hanno lavorato nell’organizzazione – mette in luce Cosimo Guccione assessore allo sport del Comune di Firenze – come al solito questa manifestazione è il fiore all’occhiello dello sport della nostra città”.

“Una storia che si rinnova – dice il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – uno spettacolo unico che dimostra che questo palcoscenico così importante è parte di Firenze, e il pubblico presente lo dimostra, e della Toscana”.

Nella seconda finale lo spagnolo Alejo Sanchez Quilez (8) ha sconfitto in un match equilibrato l’azzurro Filippo Romano per 64 75. Il giocatore di Saragozza gioca un tennis pulito ed ha una buona mano e riesce a variare il gioco in maniera costante senza dare all’avversario ritmo. Dall’altra parte Romano, che si allena in Toscana con il maestro Matteo Evani alla Next Gen Tennis Team di Massa, cercava di sfondare con il diritto ma nel primo set commetteva molti errori di lunghezza poi nel secondo ha trovato una maggiore efficacia ma la sua spinta non era decisiva e lo spagnolo era abile a rimanere attaccato all’italiano (sul 4-2 il ligure ha avuto la palla per il 5-2) e a chiudere la sfida sul 7-5.

“Nel primo set ho giocato un po' contratto e non avevo le misure del campo – dice Romano – poi sono riuscito ad entrare dentro al campo e ho preso in mano il gioco ma alla fine ero stanco. Sono contento del risultato perché questo è un torneo che ha visto passare tanti giocatori che poi sono diventati campioni. Spero di fare altrettanto”.

Doppi:

Sono il duo russo tedesco Timofel Derepasko e Justin Engel a conquistare la finale di doppio maschile. In finale sul centrale del Ct Firenze hanno avuto la meglio sulla coppia kazako giapponese Rakhmatullayev-Hattori per 62 64

Nel femminile è stato invece il duo ceco Eliska Foreytikova e Julie Pastikova a sconfiggere il duo Francesca Gandolfi e Greta Greco Lucchina, numero due, per 64 64.