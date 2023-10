Team Pieri juniores. Ingaggiato Esposito. Dati lascia la Toscana

Attivo sul ciclomercato il team juniores Pieri di Calenzano, si è assicurato per il 2024 Ettore Esposito, allievo del Vc Empoli. L’esordiente fiorentino Marco Migheli debutterà negli allievi con il Team Franco Ballerini guidato dal ds Sauro Iacchi. Lascia la Toscana per approdare alla Biesse Carrera, il campione toscano under 23 della cronometro in montagna Tommaso Dati, mentre l’allievo Gabriele Moroni dalla Fosco Bessi al Team Franco Ballerini. Pascarella-Sciarra dal Team Cesaro agli juniores del Gruppo Vangi.