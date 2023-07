Team Pieri e Velo Club Scuola Ciclismo Empoli, accordo di collaborazione per il 2024 Il Team Pieri di Calenzano e il Velo Club Scuola Ciclismo Empoli firmano un accordo di collaborazione. Nel 2024 il Velo Club non avrà più le formazioni esordienti, allievi e juniores, ma solo giovanissimi e dilettanti Under 23. Il Team Pieri accoglierà allievi e juniores del primo anno del Velo Club.