"Tazza d’Oro", debutto di qualità Si accende la stagione del Visarno

Si alza il sipario sulla stagione sportiva all’ippodromo fiorentino del Visarno, intitolato a Cesare Meli. Sabato, dalle 15,30, giornata inaugurale di corse al galoppo incentrate sullo storico ‘Premio Tazza d’Oro’ evento che ha celebrato la nascita del primo handicap a livello italiano. L’handicap è una particolare categoria di corse al galoppo con i valori in campo che sono condizionati dal peso assegnato ai singoli cavalli. In programma sabato sei corse dotate di ricchi montepremi e altamente qualitative, fra le quali anche il Premio Viale degli Olmi. "L’ippodromo fiorentino si conferma – precisa Carlo Meli, amministratore della Sanfelice che gestisce l’impianto – un punto di riferimento del mondo dell’ippica toscana e italiana. Dieci i convegni di galoppo che ci sono stati assegnati a settembre e ottobre, per poi concludere l’anno 2023 con il trotto che da tradizione offrirà altri eventi di fascino e interesse. A settembre sono previsti 5 convegni di galoppo nelle date sabato 2, giovedì 14, sabato 16, giovedì 21 e giovedì 28. Dopo il difficile periodo della pandemia, la scorsa stagione invernale e primaverile si è chiusa con numeri soddisfacenti, sia in termine di presenza di pubblico che per la qualità e quantità di cavalli".

Inoltre Carlo e Laura Meli vogliono evidenziare che il legame fra la città e l’ippodromo si è rinforzato ulteriormente con la recente intitolazione dell’impianto delle Cascine a Cesare Meli, alla presenza degli assessori del Comune Maria Federica Giuliani e Cosimo Guccione. Nel corso della stagione tanti saranno i convegni spettacolari in programma fra i quali: Gp Ponte Vecchio, Premio Firenze, Premio Etruria e Demidoff, per arrivare ai prestigiosi appuntamenti con la Corsa dell’Arno e il Gran Premio Duomo a livello internazionale.

Francesco Querusti