Tanto fosforo in più Ma con poca fisicità

Rotazione morbida di Italiano: tre vere novità nella formazione. Venuti, Sottil e il redivivo Jovic. Più qualità se vogliamo, in mezzo con Barak e Bonaventura subito dietro i tre della linea offensiva e Mandragora vertice dalle mediana. Questo per provare a innescare le corsie, soprattutto quella di destra ‘orfana’ di Dodo. Guadagna in tecnica ma perde in chili la mediana viola e la sensazione è che la soluzione migliore non sia la coppia Barak-Bonaventura. Almeno in una gara ad alto tasso fisico, togliendo anche metri ai latareli di attacco. Si andava avanti più con l’intuito che con il raziocinio. Il pressing alto viola, obbligato dopo lo 0-1, non sempre è lucido e il Lech riesce a uscire anche in verticale. Biraghi cerca di spingere, mentre Barak e Mandragora si alternano a supportare Jovic che non riesce ad accendersi.