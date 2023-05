Talento Novak Che numero nel Chianti

Da juniores nel 2022 aveva impressionato e vinto; negli under 23 vuol continuare a confermarsi per poi dimostrare il suo valore anche nei professionisti ed essere un protagonista. Non ha ancora 19 anni (è nato nel dicembre 2004) questo talento della Repubblica Ceca che corre nello squadrone Colpack Ballan, team al quale ha offerto la nona vittoria della stagione e la sua prima da under 23. E’ alto un metro e ottantuno, per una decina di anni ha praticato l’hockey prima di scegliere il ciclismo dove oltre alla strada gareggia su pista e nel ciclocross.

Nel Memorial Fabrizio Fabbri, ex campione toscano del pedale, dalla Fattoria Rocca di Montemassi in Maremma al Castello di Albola sulle colline del Chianti, ha staccato tutti a dieci km dall’arrivo. Aveva provato un prima volta ma senza successo ai -16, ha ritentato più avanti e nessuno è stato in grado di raggiungerlo soprattutto nei 3 km finali con una pendenza media del 9 per cento e punte del 15. Dei battuti bravi il suo compagno Kajamini a confermare la forza collettiva del team, Cavallo, Sasso e Cantoni.

Tra i corridori delle squadre toscane i migliori Camargo, Garibbo e Demiri. Al via 111 atleti e lunga fuga del fiorentino Nencini e Stolic (dal 20° al 90° chilometro) prima del grande finale di Novak.

Al seguito della corsa il c.t. azzurro Marino Amadori, ed organizzazione esemplare della Pol. Tripetetolo di Lastra a Signa.

Ordine di arrivo: 1) Pavel Novak (Colpack Ballan) Km 131, media km 39,424; 2) Kajamini (id.) a 31"; 3) Cavallo (Overall) a 35"; 4) Sasso (id.) a 43"; 5) Cantoni (Zappi); 6) Camargo; 7) Parravano, 8) Garibbo; 9) Bracalente; 10) Demiri.

Antonio Mannori