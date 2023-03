Super Slam giovani Show alle Cascine

Al Circolo Tennis Firenze ultimi due giorni per il torneo giovanile ‘Super Slam’. La manifestazione è la terza tappa del circuito che al termine stabilirà i giocatori che andranno a sfidarsi per il titolo toscano per le categorie under 12 e under 14 maschile e femminile. Oggi alle Cascine sono in programma i quarti e le semifinali a partire dalle ore 15; domani le finali sempre alle 15. La regia organizzativa è curata da Riccardo Balzanti, con Daniele Turco giudice arbitro per gare di singolare delle due categorie under 12 e under 14 con ingresso libero al pubblico. I tornei hanno visto la partecipazione di 250 tennisti, speranze del tennis toscano, per un appuntamento che ritorna al Circolo del Tennis per i festeggiamenti dei suoi 125 anni di storia.

F. Que.