Super Coralli: la Gallianese c’è. Pelago e Pian di San Bartolo ok

Un ex professionista protagonista in Seconda categoria girone I. Nelle partite giocate ieri Claudio Coralli, 40 anni, segna una tripletta e porta la Gallianese al secondo posto. La squadra mugellana ha battuto 3-1 la Molinense al termine di una bella partita, con rete ospite di Gioele Galeotti. Coralli, ruolo attaccante centrale o seconda punta, ha illustri trascorsi in Empoli e Cittadella, poi la decisione in questa stagione di vestire la casacca rossoblù della Gallianese. All’Empoli in serie B Coralli realizzò 16 gol nel 200910 e 17 gol nel campionato 201011.

Rimane al comando il Reconquista di San Piero a Sieve che vince 1-0 contro il Firenze City, gol di Luchi al 70’. Al terzo posto sale il Sagginale che batte 2-1 la Ludus 90 con reti di Maretti ed Ermini nel primo tempo e per gli ospiti Grazzini nella ripresa.

Il Firenzuola perde 2-1 sul campo del Pian di San Bartolo e scivola dal secondo al quarto posto. Per il Pian di San Bartolo in gol Bonciani e Paoli, il Firenzuola accorcia all’82 con Enzo Caleca. Per il Pian di San Bartolo è la prima vittoria.

Nelle altre gare il Pelago espugna il campo di Santa Brigida vincendo per 1-0; squadra di casa sfortunata e poco concreta, ospiti opportunisti e ben organizzati. Bagno a Ripoli-Vigor Misericordia 3-0 netto per la formazione casalinga di mister Bugli; mentre il Sant’Agata vince 1-0 sul campo del Firenze Sud con gol al 26’ di Dumitrachi. Pari pirotecnico fra Fulgor Castelfranco e Caldine che pareggiano 2-2 in una sfida di bassa classifica. Nel girone H bloccata sul pari la capolista Audace Legnaia per 2-2 sul campo dei fiorentini della Duccio Dini. Si avvicinano le inseguitrici con la Sambuca che batte senza problemi 6-1 la Sancat e la Dinamo Florentia che supera 3-2 il Mercatale e conferma le proprie ambizioni. Nel girone F giornata favorevole alla Laurenziana che vince in casa 3-1 contro il Prato Sport dimostrandosi squadra ambiziosa e scavalca il Daytona che perde 3-2 col Sesto Calcio. Il Real Peretola pareggia 1-1 a Vernio: punto assai prezioso.

F. Que.