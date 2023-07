Stadi, strutture e macchinari Rivoluzione centro sportivo Mantenerlo? Costa 10 milioni

Luci soffuse, schermi a tutta parete, immagini che ti scorrono intorno a 180 gradi. Entri nel Media center e ti sembra di essere all’interno di un’escape room. Ci sono le immagini di Firenze, del Viola Park e dei gol più belli della storia della Fiorentina. Tutto è ovattato, perfettamente climatizzato. Nulla, proprio nulla, è lasciato al caso. Cinture allacciate, dunque, parte il viaggio in un’altra dimensione. Esagerazioni? No, per una volta no. Tecnologia, scienza e comfort a 5 stelle si uniscono in una struttura che, invece di Viola, dovrebbe chiamarsi... Luna Park.

I numeri parlano da soli: ci sono 12 padiglioni, 12 campi da calcio regolamentari (5 in erba naturale, 5 ibridi e 2 dedicati alla scuola calcio), 2 stadi (uno da 3mila e l’altro da 1.500 posti), 4 palestre, 74 posti letto, 3 saloni da parrucchiere e una cappella con tanto di Via Crucis. Il tutto firmato V, il simbolo che campeggia ovunque e che richiama il nome del Viola Park. Per farvi capire la grandezza e la complessità della struttura, basta pensare che la gestione complessiva annua del centro sportivo di Bagno a Ripoli ha un costo di circa 10 milioni di euro.

I numeri, però, non spiegano fino in fondo di che cosa si tratti. Tutto, proprio tutto, è improntato al massimo della tecnologia: sotto la tribuna vip dello stadio Curva Fiesole è stato allestito un grande bar con degli schermi tv in stile stock exchange, la borsa valori di New York. Le palestre sono dotate di macchinari di ultima generazione, mentre le stanze dei giocatori sembrano delle suite a 5 stelle con finestroni vista colline e campi di calcio. Se fosse un hotel verrebbe quasi da prenotare un week end a base di calcio e relax nell’area wellness. Il massimo per i calciatori e per i calciofili. Il massimo per Firenze e per la Fiorentina, una struttura che, come ha sottolineato il direttore Joe Barone, resterà per sempre un patrimonio della città.

Cosimo Zetti