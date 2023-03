Squadra più corta Che si muove insieme

Squadra che si muove insieme, più corta del solito, per tenere strette le linee e non rischiare nel palleggio anche per le condizioni del campo che non favorisce soprattutto la squadra più tecnica: la Fiorentina. Amrabat si piazza fisso davanti alla difesa, mentre ha due compiti Mandragora: copertura e quindi accompagnare la manovra offensiva. Bonaventura si muove a galleggio tra le linee impegnato a legare i reparti. Ikone e Gonzalez si scambiano la corsia per non dare punti di riferimento precisi alla difesa del Sivasspor. Davanti Cabral a correre e rincorrere, come sempre, facendosi trovare puntuale per il tap in vincente. Il motore viola aumenta di giri e regge l’urto del centrocampo avversario con lucidità ma soprattutto personalità senza mai perdere la bussola.