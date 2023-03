Sport, ricordi e goliardia Torna la Chaltron’s Coup Dodici le squadre in gara

Il 1° Aprile torna la Chaltron’s Coup, il torneo di calcio e strategia degli ex studenti del Liceo Dante e di piazza della Vittoria. Unico torneo al mondo a mettere sul campo sei generazioni diverse di ex studenti dello stesso liceo. Quest’anno ricorre la 58esima edizione di una competizione che si alimenta della passione dei ragazzi che nel corso del tempo hanno aderito al torneo. Dodici le squadre partecipanti con partite che si svolgeranno alla Laurenziana, impianto Franco Nannotti in via di Caciolle.

"Da ex studente del Liceo Da Vinci - ha raccontato l’assessore allo sport Cosimo Guccione - se c’era una cosa che invidiavo al Liceo Dante era la Chaltron’s. È giusto che questa iniziativa venga tramandata senza perdere la goliardia dello stare insieme divertendosi". Parole sulla manifestazione anche da parte del presidente della commissione sport del Comune, Fabio Giorgetti che è stato giocatore del torneo: "Chi non è sceso in campo nella Chaltron’s non si può rendere conto di cosa voglia dire. Giocai la prima gara a 19 anni e sono rimasto entusiasta dello spirito aggregativo".

Il regolamento prevede un punteggio da uno a dieci di valutazione sulla base delle abilità di un giocatore, la somma dei punteggi dell’undici titolare non può superare 52 punti. Questo crea un equilibrio di forze che garantisce giocate degne di campioni e prestazioni scarse. Dalla tribuna, alle assemblee del martedì, al campo, ai festeggiamenti, alle riunioni delle squadre fino ai social, la Chaltron’s riempie le strade e i cuori di Firenze.

Francesco Querusti