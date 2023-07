Spartaco Banti Barberino, Sagginale e Londa, cambi di rosa in Prima, Seconda e Terza Categoria

In Prima Categoria lo Spartaco Banti Barberino ha aggiunto due attaccanti alla propria rosa. Si tratta di Cavicchi (ex San Piero a Sieve), che ha concluso la scorsa stagione nella Gallianese, e di Fioravanti (ex Sestese), nel campionato passato prima al Luco in Promozione e poi al Settimello in Prima Categoria. Lasciano la squadra il capitano Giuntini, che termina l’attività, il centrocampista Colzi, che passa alla Gallianese, il portiere Berni, il difensore Calamai e l’attaccante Rosi, tutti e tre trasferiti al Reconquista di San Piero a Sieve.

In Seconda Categoria il Sagginale ha ripreso dopo qualche anno l’attaccante Brocchi, che nella scorsa stagione si era diviso in Promozione tra San Piero a Sieve e Luco. Il difensore Farina del Firenzuola torna per fine prestito alla società bolognese del Murri San Lazzaro. In Terza Categoria il portiere Vestri torna al Londa dopo che nella scorsa stagione ha giocato con Nova Vigor Misericordia e Sandro Vignini Vicchio.