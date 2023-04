Spareggi fra seconde Lanciotto e Affrico: il futuro in 90 minuti

Per il girone B di Promozione, oggi alle 16, Lanciotto Campi e Affrico si affrontano per la finale playoff che dovrà decidere la squadra che si classificherà al 2° posto di questo girone. La squadra vincente avrà diritto a partecipare agli spareggi con le altre formazioni classificate seconde nei tre gironi, per disputare poi un quadrangolare per proclamare la squadra vincitrice che avrà diritto a partecipare al prossimo campionato di Eccellenza 2023-24. Le altre tre squadre in base alla classifica finale, resterebbero in lista di attesa per eventuali posti liberi per l’Eccellenza.

Dunque, Lanciotto Campi e l’Affrico dopo aver eliminato Grassina e Antella, sono arrivati al giorno della verità, con questa partita secca che in caso di parità al 90’, si giocheranno i supplementari. Con ulteriore risultato di parità, sarà proclamata vincente la squadra meglio classificata al termine del campionato. Le formazioni. Nel Lanciotto del tecnico Selvaggio sarà assente Bonciani squalificato, con il giovane attaccante Bini (2003) nipote dell’ex presidente Nello Bini, deciso a fare breccia dopo il gol segnato domenica al Grassina. Nell’Affrico di Tognozzi non sono rilevate assenze di rilievo. Infine, arbitra Rinaldi di Empoli. Queste le altre finali play off. Girone (A) Larcianese-Lunigiana Pontremolese (Leonetti di Firenze); girone (C) Geotermica-Castiglioncello (Raciti di Siena); girone (D) Sansovino-Torrenieri (Macca di Pisa).

G. P.