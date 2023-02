Sottil e Castro in gruppo Due sprint verso il rientro

Dopo il giorno di riposo concesso alla squadra lunedì, ieri pomeriggio la Fiorentina ha ripreso gli allenamenti. Nel mirino dei viola la trasferta in casa della Juventus di domenica prossima, match che aprirà un ciclo di partite ravvicinate con anche l’atteso doppio scontro con i portoghesi del Braga in Conference League.

Partiamo dalla buona notizia. Dopo quasi cinque mesi è rientrato in gruppo Riccardo Sottil. L’aveva anticipata Vincenzo Italiano dopo la partita contro il Bologna e ieri l’esterno è tornato a svolgere l’allenamento con i compagni. È chiaro che il percorso di recupero non sia completamente terminato, ma il primo passo di ieri è significativo.

L’obiettivo è sempre stato quello di tornare a disposizione intorno alla metà di febbraio e, giorno più giorno meno, sarà così. Ancora prematuro stabilire se rientrerà nell’elenco dei convocati per la partita di domenica, ma il ritorno è comunque imminente.

Sottil è fermo dal 18 settembre (uscì dopo un’ora di gioco nella vittoria contro il Verona ed era anche in odor di convocazione in Nazionale), il 23 novembre è stato operato alla schiena ed è normale che - dopo il rientro in gruppo - abbia bisogno di allenamenti sulle gambe prima di tornare a completa disposizione di Italiano. Lo stesso discorso vale per Gaetano Castrovilli, pure lui rientrato in gruppo nella giornata di ieri. Italiano anche qui è stato chiaro: niente fretta, il polpaccio può essere spesso subdolo. Ma potrebbe rientrare fra i convocati per Torino.

Il resto del gruppo naviga a vista verso la Juventus. Dovrà essere una settimana importante per Martinez Quarta, che tornerà tra i titolari dopo l’infortunio alla rotula complice la squalifica di Igor. L’impatto con il campo non è stato felicissimo contro il Bologna: Posch lo ha bruciato subito in avvio di ripresa sul calcio d’angolo che ha dato la vittoria ai rossoblu. Stesso discorso per Amrabat, che giocherà ancora mascherato e che è chiamato ad alzare il livello della prestazione rispetto a domenica scorsa. Resta soprattutto da capire come affronterà la sfida Italiano: possibile qualche rotazione in vista del primo round contro il Braga della prossima settimana.

Alessandro Latini