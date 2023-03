Sorpresa Terracciano In difesa torna Venuti

Con la testa allo Zini, con una parte del cuore in Anatolia. La Fiorentina nel giro di quattro giorni è pronta a giocarsi una fetta mai così importante della propria stagione: da un lato, oggi, ci sarà la possibilità di alimentare la rincorsa verso il settimo posto sfruttando alcuni scontri diretti previsti in questo turno, dall’altro resta in sospeso il pass che vale l’accesso ai quarti di finale di Conference e dunque l’approdo nel gruppo delle magnifiche otto del torneo. Logico che anche in funzione del lungo volo che attende i viola mercoledì (la squadra partirà piuttosto presto da Firenze per abituarsi al fuso orario) alcune scelte di formazione per la gara contro l’undici di Ballardini possano essere rivisitate. A complicare però i piani di Italiano ci s’è messo il forfait dell’ultim’ora che ha riguardato Terracciano, messo ko da un attacco febbrile che non dovrebbe però pregiudicare la sua presenza in Turchia. Al suo posto tra i pali ci sarà Sirigu (sarà la prima da titolare in viola in A dopo il playoff con il Braga) ed è stato convocato anche il baby dell’Under-17 Vannucchi (classe 2007, fresco di firma sul primo contratto da professionista) e non l’estremo difensore della Primavera Martinelli, impegnato in questi giorni con la Nazionale.

Rispetto alla squadra che ha battuto il Sivasspor, per il resto, sono attesi almeno cinque cambi ma la sensazione è che il numero possa salire: davanti all’ex Psg, sulla fascia destra potrebbe essere tornato il momento di Venuti così come, al centro della difesa, sembra essere scoccata l’ora di Milenkovic, che completerà il reparto arretrato assieme a Igor e Biraghi (che sarà squalificato a Sivas). A centrocampo la coppia formata da Amrabat e Mandragora è intoccabile mentre è probabile che la trequarti possa essere rivoluzionata: dal 1’ si dovrebbero vedere Kouame e Saponara sugli esterni con Barak al centro. In attacco infine Cabral parte in vantaggio rispetto a Jovic.

Andrea Giannattasio