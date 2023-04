Sir Italiano e quel calcio in stile inglese

Cosimo

Zetti

Altro che mister, se fossimo in Inghilterra gli avrebbero già dato del Sir. Perché Sir Italiano, al di là della grande attenzione alla fase tattica, sembra proprio il manager di una squadra all’inglese. Tre gare a settimana, niente pause, ritmi altissimi. Si gioca per vincerle tutte in tutte le competizioni, senza paura, con cuore e con coraggio. Inglesi, dunque, ma solo nello spirito e nell’abitudine a giocarsela sempre senza mai staccare la spina. Una mentalità vincente, perché la Fiorentina, nonostante la mancata vittoria con l’Atalanta, continua a macinare risultati utili alla causa. Peccato però che non siano arrivati i tre punti, in fin dei conti ci avevamo fatto un po’ la bocca. Vincere ci avrebbe proiettati a soli 4 punti di distanza proprio dai nerazzurri, da quella zona Europa che se solo avessimo nominato appena due mesi fa ci avrebbero preso per pazzi. Ma vincerle tutte è impossibile, provaci sempre no. Ed è quello che vuole Italiano anche se, come talvolta accade nel calcio, sono gli episodi a fare la differenza. Ora affrontiamole una alla volta, niente altro, senza guardare troppo in avanti ma scendendo in campo sempre per vincere. E questo la Fiorentina ha dimostrato di poterlo fare.