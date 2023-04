Signori, ora si cambia Il rebus dell’attacco

Con un occhio rivolto al record (quello legato alle dieci vittorie di fila) e l’altro alla difficile trasferta in Polonia contro il Lech Poznan, dove i viola ancora una volta si ritroveranno di fronte a un dentro o fuori da brividi. Non si annunciano affatto facili le scelte di formazione di Vincenzo Italiano per quella che, pur a distanza di un paio di anni, ancora oggi resta la sua gara del cuore, ovvero quella contro lo Spezia. I recuperi tra i convocati di Milenkovic e Saponara, vittime di attacchi febbrili, fanno ben sperare visto che per la sfida di questo pomeriggio sono rimasti ai box solo Sirigu e lo squalificato Amrabat.

Dunque per il tecnico ampia possibilità di scelta, con l’obiettivo però di non cambiare troppi elementi rispetto alla squadra che ha banchettato mercoledì a Cremona per evitare brutte sorprese. Che tuttavia, almeno a livello di singoli, dovrebbero essere messe in atto in tutti i reparti, eccezion fatta per il ruolo del portiere. Davanti al solito Terracciano dovrebbero agire in difesa Dodo e Biraghi sulle fasce con il ristabilito Milenkovic e ancora Igor come coppia centrale (un turno di riposo per Martinez Quarta), determinati a collezionare il quarto clean sheet consecutivo tra campionato e Coppa, mentre sulla linea mediana Italiano sembra orientato a riproporre il felice esperimento messo in atto una settimana fa a San Siro contro l’Inter: cabina di regia affidata allo stakanovista Mandragora con al suo fianco Castrovilli a fare da raccordo con la trequarti, se pur con licenza di offendere.

Chiusura con il reparto offensivo, ovvero il settore dove permangono i maggiori dubbi: Gonzalez sulla destra sembra intoccabile mentre Bonaventura potrebbe rivedere il campo dal 1’ insieme a Saponara che supporterà uno tra Kouame e Jovic in attacco (in ogni caso, Cabral sembra destinato a riposare), con l’ivoriano che sembra il favorito.

Andrea Giannattasio