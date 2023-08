Signa si affida a bomber Bezzini: Calcio Mercato - La Fortis prende Noferi e Parrini

Un altro colpo è stato messo a segno dalla Fortis Juventus del presidente Riccardo Borselli, tramite l’operato del suo direttore sportivo Paolo Banchi: la società si è assicurata l’esterno sinistro Niccolò Noferi, classe 2002, proveniente dal Prato, dove ha collezionato 32 presenze in serie D, e 15 nella Colligiana realizzando 3 gol. Oltre a Noferi la società biancoverde è riuscita ad assicurarsi le prestazioni di Emilio Parrini, classe 2004, centrocampista della Primavera dell’Aquila Montevarchi. Nei prossimi giorni la società valuterà se tesserare Riccardo Fabbri cl. 2003, difensore della Rignanese.

Anche il presidente Ballerini del Signa 1914 si è assicurato due rinforzi per completare la rosa che sarà allenata dal riconfermato tecnico Scardigli. Dalla Primavera della Pistoiese è stato prelevato il giovane promettente Riccardo Bezzini, classe 2005, attaccante, nipote del tecnico Nedo Sonetti, mentre dal Montelupo il direttore sportivo Alessio Nunziati ha arruolato il portiere Andi Fetahu, classe 2003.

In casa Scandicci il mercato in entrata non registra novità, mentre quello in uscita vede il giovane e promettente centrocampista Duccio Ceccarini, classe 2009, che nell’ultimo anno è stato fra i protagonisti dei Giovanissimi B allenati dal tecnico Fanfani, passare al settore giovanile della Fiorentina: ancora una volta dunque la società del presidente Rorandelli conferma i buoni rapporti con la società viola, concedendo delle opportunità di crescita anche ai propri tesserati.

Per la Promozione, dopo la firma dell’attaccante Manuel Vestri, anche il difensore Tommaso Reggioli (2000) è ufficialmente un giocatore del Dicomano: il direttore sportivo Tortelli con i due new entry porta così a 19 i componenti della rosa. All’appello mancano ancora due tasselli: un difensore e un centrocampista che il diesse spera di ingaggiare prima della preparazione programmata dopo ferragosto.

Ancora arrivi in casa della neopromossa Settimello: dall’Aglianese sono stati presi Gianmarco Cavaciocchi difensore, Jacopo Giusti centrocampista, Cosimo Gaggini difensore centrale, e Lorenzo Russo difensore destro (ex Montespertoli), tutti classe 2003.

Giovanni Puleri