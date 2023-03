Signa, match clou Che rischio a Colle

Oggi si recuperano due partite del girone "B" della 26ª e 27ª giornata (14,30). Foiano-Lastrigiana (arbitro Ferrara di Piombino). Oggi, allo stadio "dei Pini" la squadra di Bartalucci si rituffa in campionato senza due giocatori: Lenzini e Fioravanti. Colligiana-Signa 1914 (arbitro Fiorillo di Lucca). Sfida di vitale importanza per i canarini. La Colligiana del tecnico Chini dopo aver battuto la capolista Figline vuole incamerare altri punti per recuperare terreno dalla vetta. I gialloblù di Scardigli da qualche domenica hanno difficoltà a segnare. Per la formazione, i canarini saranno privi di Becagli, Giuliani e Franzoni; rientra l’attaccante Alesso. Giovanni Puleri