Sillano(LU),11 settembre 2020 – La pedalata che comincia sabato 12 settembre, non è una manifestazione sportiva ma solo un’iniziativa sociale e personale. Lo tiene a precisare Paola Gianotti, l'ultra-cycler piemontese con all’attivo 3 Guinness World Record, che inizia dopo quello in Piemonte il “suo” Giro della Toscana, le cui cifre sono queste: 5 giorni, 9 province, 32 comuni coinvolti, oltre 150 cartelli di attenzione al ciclista, per un totale di circa 800 km.

Obbiettivo quello di sensibilizzare territorio ed opinione pubblica sulla sicurezza in bici. Infatti, i cartelli apposti da Paola, in collaborazione con i comuni coinvolti, vogliono essere un monito: invitano i ciclisti e gli automobilisti a mantenere una distanza tra veicoli di 1,5 mt in fase di sorpasso.

La partenza del Giro della Toscana domani sabato alle ore 8 da Sillano Giuncugnano in Garfagnana, l’arrivo giovedì 17 a Casola D’Elsa in provincia di Siena. Nel suo tour la Gianotti toccherà nove delle dieci province toscane per un totale di 32 comuni. Due i capoluoghi che hanno aderito all’appello: Livorno e Siena.

A Siena l’atleta verrà accolta a Palazzo Berlinghieri (martedì 15 settembre alle ore 16 – Sala Maccherini). Mercoledì 16 settembre, dopo un Giro d’Onore della celebre Piazza del Campo, si terrà una conferenza stampa (ore 11 – Piazza del Campo).

La campagna sulla sicurezza di Paola iniziò nel 2014 al suo rientro dal Giro del Mondo durante il quale fu investita da una macchina in fase di sorpasso.

“Ogni 35 ore muore un ciclista sulle strade italiane. Ognuno di noi deve fare qualcosa per evitarlo. Dopo il successo del Giro del Piemonte (a luglio 2020 ndr) ho ricevuto moltissime richieste da tantissimi comuni italiani, pronti a dare sostegno all’iniziativa (..). Ho deciso di continuare il “mio” Giro d’Italia partendo dalla Toscana. Il mio obbiettivo, entro i prossimi due anni, è quello di portare i cartelli in tutto il nostro paese”.