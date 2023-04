Si apre la stagione del galoppo al ’Meli’

Debutto oggi pomeriggio, alle ore 15.15, per la stagione del Galoppo all’ippodromo del Visarno Cesare Meli. Lungo il programma di 21 convegni, di cui 10 nel bimestre primaverile (5 ad aprile e 5 a maggio). Ad aprile: sabato 8 Premio Conte Dionigi Talon (euro 8.800) 3 anni sui 1500 metri; giovedì 13 Premio Crush (11.000) per 3 anni sui 1200 metri; sabato 15 Premio San Siro Sprint (8.800) per 4 anni ed oltre mt 1200; giovedì 20 Premio Roberto Il Diavolo (11.000) per 4 anni e oltre metri 1500. Martedì 25 aprile Firenze Galoppo avrà una rilevanza nazionale con la prestigiosa 196° Corsa dell’Arno (montepremi di 44.000 euro) per purosangue di 4 anni e oltre sui 2200 metri. Si apre così, con l’odierno Premio Conte Dionigi Talon, la stagione del galoppo che offrirà grande spettacolo. Nella fase autunnale andranno in scena gli storici handicap Premio Cascine e Premio Firenze.

F. Que.